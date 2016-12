Selma Blair "dà i numeri" in aereo, portata via in barella mentre grida: "Mi brucia le parti intime"

Un micidiale cocktail di alcool e farmaci le è stato fatale. L'attrice americana Selma Blair, 43 anni, è stata trasportata in barella all'ospedale più vicini in uno stato di visibile alterazione mentre gridava frasi senza senso come: "Lui mi brucia le parti intime... vuole uccidermi..."

E' accaduto sul volo Delta Cancun Los Angeles mentre la star di Cruel Intentions tornava da una vacanza in Messico con il figlio Arthur Saint. Pare che Selma, che viaggiava in prima classe, abbia miscelato alcuni farmaci con del vino e sia come improvvisamente impazzita: "'Lui brucia le mie parti intime. Non mi permette di mangiare o di bere. Mi picchia e mi ucciderà..." diceva la Blair, quando all'aeroporto Internazionale di Los Angeles è stata accolta da alcuni paramedici che l'hanno subito portati n barella in ospedale.