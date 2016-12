Selena Gomez ruba il trono all'amica Taylor Swift: è lei la nuova regina di Instagram

Dal lancio del nuovo album "Revival", è apparsa una nuova Selena Gomez, più sexy e più attenta a mostrare il suo lato hot. Prima la copertina del disco, in cui appare completamente nuda, pur senza mostrare le parti intime, poi una serie di videoclip in lingerie e senza veli. Infine outfit con scollature e spacchi profondi. La nuova immagine della 23enne ex di Justin Bieber è tutta votata alla sensualità. I fan se ne sono accorti e anche l'account Instagram ne ha beneficiato.



A farne le spese è Taylor Swift, abituata a battere record di vendite e sold out, prima che sui social. Non se la sarà presa troppo la bionda cantautrice, che solo poche settimane fa si era presentata ai Grammy sottobraccio all'amica Selena. In quell'occasione era stata la Gomez a dover applaudire la collega, dominatrice dei premi con 3 grammofoni.



Per la cronaca, il podio è completato da Kim Kardashian, ferma a 63,7 milioni e incalzata dalla ex regina Beyoncé 63,1, a sua volta seguita dalla rampante sorellastra della socialite più famosa al mondo, Kylie Jenner (a 54,3).