Scandalo su R. Kelly, l'ex fidanzata: "Ha addestrato una 14enne a essere un 'animaletto sessuale'"

R. Kelly , 51 anni, è finito di nuovo nella bufera. Dopo aver ricevuto in passato accuse legate a molestie sessuali, in un documentario trasmesso dalla Bbc , la sua ex fidanzata Kitti Jones ha detto che la star dell' r'n'b ha trattato una ragazza minorenne (si parla addirittura di 14 anni) "come giocattolo sessuale, definendola uno dei suoi animaletti". Il cantante per il momento ha rifiutato di commentare.

"R. Kelly: Sex, Girls e Videotapes" è il titolo del documentario trasmesso dall'emittente britannica, che ha raccontato il passato spesso turbolento del cantante. Questa volta però ad accusarlo è la sua ex, 34 anni, che ha raccontato come dal 2011 in poi sia stata costretta a fare sesso con lui e altre persone almeno 10 volte in una sorta di "prigione segreta del sesso".



La Jones ha detto: "Sono stata presentata a lui da una delle ragazze che lo frequentavano, che mi ha detto di stare con lui da quando aveva 14 anni, quelle sono state le sue parole. Vidi che era vestita come me, che stava dicendo le cose che avrei dovuto dire io e che i suoi modi di fare erano come i miei. È stato allora che mi è venuto in mente che R. Kelly mi stava curando per diventare uno dei suoi animali domestici. Sì, li chiama proprio suoi animali domestici".



La donna ha aggiunto altri particolari scabrosi: "Kelly ha fatto strisciare quella donna sul pavimento, l'ha fatta venire verso di me per poi praticarmi del sesso orale. Poi mi ha detto: 'questo è il mio f****to animale domestico, l'ho addestrato. Ti insegnerà come stare con me".



Già nel 2008 il cantante è stato dichiarato non colpevole dopo che era stato accusato di filmare e fotografare incontri sessuali con una ragazza di 14 anni. Nel processo aveva riferito di aver raggiunto accordi extragiudiziali con altre donne, tra cui nel 1996 Tiffany Hawkins, la quale ha ammesso di avere avuto una relazione sessuale con lui da quando aveva 15 anni.