Salma Hayek rivela: "Donald Trump ci ha provato con me mentre ero fidanzata"

In una intervista al Daily Show, Salma Hayek ha raccontato di essere stata corteggiata da Donald Trump. L'attrice messicana ha ricordato che era a una festa con il fidanzato e i due sono stati avvicinati dal tycoon, "un gentiluomo, simpatico e carino". Donald fece amicizia col fidanzato e dopo essersi fatto dare i loro numeri di telefono, iniziò a chiamare la diva di "Frida", dicendole: "Lui non va bene per te, non è abbastanza importante, esci con me invece".