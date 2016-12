Salma Hayek compie 50 anni: "Sono sexy? Un bel complimento!"

Nata in Messico e figlia di un affarista di origine libanese e di una cantante lirica, comincia la carriera nel suo Paese recitando in alcune telenovelas. Nel 1991 si trasferisce a Hollywood. Diventa la musa di Robert Rodriguez (con il quale lavora in "Desperado", "Four Rooms", "Dal tramonto all'alba", "The Faculty", "Missione 3D - Game Over" e "C'era una volta in Messico") e Julie Taymor, che la dirige in "Frida" e in "Across the Universe".



Nel 2009 conosce e sposa il milionario francese Francois-Henri Pinault con il quale aveva avuto Valentina, due anni prima. "Il fatto è che ho dovuto aspettare di trovare un uomo con più palle di me. La maggior parte degli uomini sono deboli. Hanno paura del confronto e costruiscono tutta la loro vita in modo da avere a che fare il meno possibile con i loro sentimenti".

I film recenti dell'attrice includono "Un weekend da bamboccioni (2010), "Il gatto con gli stivali" (2011), "Un weekend da bamboccioni 2" (2013) e il film di Matteo Garrone.



Sulla sua forma fisica dice: "Se sono a dieta e faccio troppo sport divento intrattabile, preferisco essere un po' più grassottella ma più felice. Ho la cellulite, e allora? Bisogna amarsi per quello che si e', e fare del proprio meglio con quello che si ha. E' un consiglio che funziona per il fisico e per qualsiasi altra cosa nella vita".

Da sempre la Hayek è impegnata in politica a favore dei diritti della comunità messicana negli States: "In questo paese siamo tutti immigrati o figli di immigrati, a meno che si sia nativi americani o messicani dei territori della California, Texas, New Messico eccetera". Ora sta facendo di tutto per contrastare la campagna di Donald Trump, eletto ad acerrimo nemico.