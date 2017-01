Rolling Stones, Keith Richards annuncia: "Torniamo con un nuovo album"

I Rolling Stones sono pronti a tornare. Il gruppo di Mick Jagger inciderà infatti un nuovo album, probabilmente dopo il tour sudamericano di febbraio. Si tratterebbe del primo lavoro con materiale inedito dal 2005, anno di uscita di "A Bigger band". Keith Richards, in un'intervista a HeartRadio, ha dichiarato che il gruppo ne ha discusso e un nuovo album "sembra più vicino: non so dove, non so quando ma abbiamo fatto una chiacchierata".