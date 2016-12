Roger Waters, annunciato il nuovo tour "Us and Them": entro maggio 2017 anche un album

E' ufficiale: Roger Waters tornerà a esibirsi dal vivo. L'ex Pink Floyd ha annunciato le 40 date di "Us and them" , tour intitolato come una delle canzoni contenute all'interno dell'album-capolavoro del gruppo, "The dark side of the moon" . La tournée, esclusivamente americana, prenderà il via il 26 maggio 2017 da Kansas City e chiuderà il 28 ottobre a Vancouver.

Ai microfoni della rivista statunitense Billboard, il chitarrista ha poi spiegato la scelta di intitolare il suo tour "Us and Them", proprio come il singolo estratto da "The Dark Side of the Moon", disco di maggiore successo dei Pink Floyd nonché uno dei più venduti della storia: "È incentrato sul verso "With, without/and who'll deny that's what the fighting's all about" perché il messaggio principale che voglio trasmettere, se posso, è relativo al concetto di guerra perpetua che è stato fatto proprio dai neoconservatori, in particolar modo negli Stati Uniti d'America".