Rocco Siffredi in ospedale per colpa di un succhiotto

Succhiotto finito male per Rocco Siffredi, ricoverato in ospedale dopo che una fan troppo focosa lo ha azzannato al collo . A quanto riporta il quotidiano "Il Centro", l'ex pornodivo si trovava in un locale ad Avezzano (AQ) per un'ospitata quando una ragazza lo ha raggiunto alle spalle cercando di succhiargli il collo. Siffredi ha tentato di divincolarsi, ma nel farlo ha riportato una ferita al collo provocata dai denti dell'ammiratrice.

Alla fine dell'ospitata ha chiesto di essere accompagnato al pronto soccorso per sottoporsi ad alcuni accertamenti ed è stato trattenuto per circa un'ora e mezza. Nessuna conseguenza negativa per Siffredi, che in questo periodo è impegnato nella promozione del suo biopic "Rocco" in uscita il 31 ottobre. Un documentario firmato dal regista francese Thierry Demaizière, che vuole mostrare i lati oscuri che si celano dietro l'uomo- icona della pornografia italiana.