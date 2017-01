Robin Williams respinto per una parte in Harry Potter, perché americano e non "british"

A due anni dalla morte di Robin Williams e a sedici dal primo capitolo della saga di Harry Potter al cinema, spuntano curiosi retroscena sul legame tra l'attore scomparso e il film tratto dai libri di J.K. Rowling . La direttrice del casting del film sul maghetto più famoso del mondo, Janet Hirshenson, ha infatti rivelato che Williams si era candidato per il ruolo di Hagrid , ma che era stato respinto perché...americano e non britannico.

Solo attori britannici nella saga di Harry Potter. Questo infatti il "diktat" impartito con insistenza dalla stessa J.K. Rowling, che voleva mantenere anche nel film le atmosfere e il mood tipicamente inglese del mondo dei maghi narrato nei suoi libri. E così quando Robin Williams telefonò per candidarsi al ruolo del gigante buono, custode di Hogwarts e amico di Harry Potter Chris Columbus, il regista del primo film della serie, fu costretto a dirgli di no. La parte andò a Robbie Coltrane e Robin Williams restò a bocca asciutta con il suo desiderio non realizzato nel cassetto. "Avrei voluto fare almeno un paio di parti in quel film", disse l'attore nel 2001 al New York Post: "Ma a quanto pare gli americani erano stati messi al bando".