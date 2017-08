Robin Thicke di nuovo papà: la fidanzata April aspetta una bambina

Come ha annunciato la stessa ragazza, la presunta data di parto è l' 1 marzo 2018 , giorno peraltro del compleanno di Alan Thicke , il padre defunto di Robin . La modella è al settimo cielo per la lieta notizia: sempre su Instagram, ha pubblicato uno scatto in cui abbraccia sorridente il suo pancino nella splendida cornice delle Hawaii.

April ha sempre combattuto contro gli haters che dubitavano della relazione con il cantante americano, dato l'ampio gap di età tra i due (18 anni). In una didascalia a corredo di una immagine in cui bacia teneramente Robin, la modella ha scritto: "Noi siamo qui e continuiamo a vivere, mentre voi perdete tempo a parlare della nostra differenza anagrafica".



Stando a quanto riporta Tmz, il nascituro sarà femmina e - secondo una fonte vicina alla coppia - anche Julian è felice dell'arrivo di una sorellina: "Robin and April glielo hanno detto in questa settimana, e non sta più nella pelle".