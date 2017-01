E' morto all'età di 69 anni l'attore canadese Alan Thicke, noto in particolare per il ruolo del padre nella serie tv "Genitori in blue jeans". Thicke è stato stroncato da un infarto mentre si trovava a Los Angeles. La notizia è stata diffusa dalla stampa americana. Oltre alla serie andata in onda dal 1985 al 1992, Thicke ha avuto tra l'altro parti in "Settimo cielo" (2001) e "How I Met Your Mother" (2008).