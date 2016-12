Robbie Williams la fa grossa: compra una casa con 22 bagni

Robbie Williams ha deciso di fare le cose molto in grande. La popstar ha comprato una mega villa a Beverly Hills con ogni comfort e ben 22 bagni a fronte di 10 camere da letto. La proprietà si estende per oltre due mila metri quadrati e include una piscina, un campo da tennis, una palestra e una gigantesca dependance, per un investimento da 32 milioni di dollari. Troppo? Niente affatto. L'ex Take That è riuscito persino a ottenere uno sconto.