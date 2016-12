Rihanna nuda sfida Instagram

Era solo una pace armata quella tra Rihanna e Instagram . Perché a pochi giorni dal grande ritorno sul social network la bad girl non ha resistito e ha postato le immagini del nuovo servizio per il magazine " Esquire " in cui appare nuda e in pose più che maliziose. A maggio la cantante 26enne era stata censurata proprio dopo aver pubblicato immagini osé: dopo l'ultima sfida le chiuderanno di nuovo il profilo?

Rihanna che si stringe i seni e mostra i capezzoli, in bagno con il lato B in bella vista, maliziosa sotto la doccia: insomma la cantante delle Barbados non si smentisce e osa con un nuovo servizio hot. Che prontamente posta sui suoi social. Lo aveva già fatto con le foto di "Elle", in cui giocava con il vedo non vedo. Ci riprova con le immagini più esplicite.



E siamo solo all'inizio. Perché la pop star giura di essere sempre in buona fede, che le sue azioni vengono spesso fraintese e promette: "Presto farò la cosa più pazza della mia vita". Insomma, non abbiamo ancora visto niente...