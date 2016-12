Rihanna adotta un cucciolo trovato nei bagni di un night

Sotto i vestiti da badgirl e gli atteggiamenti trasgressivi di Rihanna batte un cuore d'oro. La popstar era al 1OAK, un noto nightclub di Los Angeles, quando ha trovato nei bagni del locale un cagnolino. Senza pensarci due volte Riri è andata a comprare tutto il necessario per salvare il cucciolo abbandonato. "Era da qualche parte nei bagni ed è corso verso di me" ha spiegato in un video pubblicato su Twitter.

"Dove c*** ha trovato un cane questa str***? E' tornata con una gabbia, tappetini igienici, cibo e un cane" ha twittato uno degli amici presenti nel locale. Per Rihanna è stato amore a prima vista e ha portato il suo nuovo amico (ribattezzato Pepe) a casa con lei. Nelle clip si vede che lo culla tra le sue braccia per farlo addormentare come un bambino. Una serata davvero fortunata per il piccolo trovatello...