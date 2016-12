Red Canzian, una vita fatta di istinto e stelle

08:02 - Il coraggio, la passione, la famiglia ma soprattutto "L'istinto e le stelle". Red Canzian ha pubblicato il secondo progetto solista allontanandosi momentaneamente dagli amici Pooh. "Ho voluto fortemente questo progetto che mi vede al fianco dei miei figli Phil Mer, arrangiatore dei brani, e Chiara presente in un duetto", spiega Red a Tgcom24. Ci sono anche due perle firmate da Giuliano Sangiorgi e Ivano Fossati: "Due veri amici".

"L'istinto e le stelle" (Blu Notte/Artist First) è in formato un luxury box e contiene il cd con 12 brani inediti, un dvd con un docu-film della durata di due ore intitolato "Lo sguardo e la pelle" contenente altri 4 brani inediti e 2 bonus track.Infine un booklet speciale di 72 pagine: il tutto al prezzo di un normale cd.



Cosa ti ha mosso a fare questo album?

Il coraggio, la passione ma anche l'istinto. Mia madre mi raccontava sempre che guardavo il cielo e pensavo tanto invece di andare a giocare con gli altri bambini al pallone. D'istinto scrivevo tanto, tantissimo. Le stelle che cito nel disco sono anche onorate in una canzone 'A un passo dalle stelle' che dedico a mia figlia Chiara che vive sempre la sua vita ad un passo dalle stelle con la forza dei suoi sogni.



C'è tanto della tua famiglia in questi brani dai tuoi figli alla tua compagna Bea. Una casualità?

E' stato tutto abbastanza naturale devo dire. Volevo un disco che mi assomigliasse e che fosse un ritratto della mia vita. Ho alle spalle due matrimoni e Chiara e Phil sono figli splendidi. E' stato davvero un sogno averli con me e poi spesso Phil come arrangiatore ha azzeccato perfettamente il mio sentire, il senso dei miei brani. Sono molto soddisfatto e orgoglioso di loro.



Ne "Il Boxeur" c'è il ricordo di tuo padre, cosa ti ha insegnato?

Tutto. Era un uomo che non ha potuto concretizzare un sogno per cui lottare nella vita e l'unica soddisfazione che ha avuto forse sono stato io che qualcosa ho fatto. Ho combattuto tanto e un po' anche per lui per arrivare dove sono oggi. Lui aveva la passione per la boxe e boxeur è comunque rimasto dentro, un vero gladiatore che mi ha insegnato a non mollare.



Tra le firme ci sono anche Ivano Fossati ("Tutto si illumina") e Giuliano Sangiorgi ("Per un attimo"). Come sono nate queste collaborazioni?

Con Ivano ci conosciamo da moltissimo tempo anche se non ci vediamo spesso. Abitiamo distanti. Il suo brano nasce da una promessa che ci siamo fatti nel 1978 dopo un giorno passato assieme a suonare e a parlare di musica. Ci abbiamo messo un po' ma ce l'abbiamo fatta (ride, ndr). Mentre con Giuliano c'è una frequentazione assidua. Gli avevo chiesto se poteva scrivermi il testo su una musica. Dopo due ore mi è arrivata la sua risposta e ho pensato 'ecco magari non può'. Ho fermato la macchina e ho letto il contenuto... Era il testo completo della canzone!



Tutte le musiche sono state scritte da Red, mentre Miki Porru ha firmato la maggior parte dei testi dell’album e ha collaborato alla realizzazione del progetto. La maggior parte degli arrangiamenti sono stati curati da Phil Mer (che ha suonato anche la batteria in tutto l’album) e da Paul Gordon Manners. Nell'album, che vede anche la partecipazione di un’orchestra sinfonica guidata dal quartetto d'archi Archimia (già in tour con Red), si alternano i suoni di strumenti tra i più vari, compresi strumenti vintage della collezione di Red.



Red Canzian presenterà “L’istinto e le stelle” in un instore tour dove incontrerà il pubblico tra ottobre e novembre. A questi appuntamenti si aggiungono anche due eventi speciali all'Università degli Studi di Salerno a Fisciano-SA: la sera del 14 ottobre Red terrà un concerto speciale; la mattina del 15 ottobre terrà una conferenza con gli studenti, all'interno della quale verrà proiettato il docu-film “Lo sguardo e la pelle”.