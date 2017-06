Radiohead in Italia, la band incanta e trionfa a Firenze

I Radiohead tornano in Italia dopo 5 anni di assenza per due date. Nella prima si sono esibiti di fronte a 50.000 persone, radunate nell’Arena del Visarno a Firenze. Il concerto ruoto intorno all'ultima fatica discografica dello scorso anno, "Moon Shaped Pool" e al monumento rock anni 90 "Ok Computer", di cui proprio quest'anno ricorre il ventennale. Prossimo appuntamento venerdì 16 giugno per l'IDays Festival a Monza.

Un grande effetto di luci bianche ha dato il via al live con l'esecuzione della delicata "Daydreaming", voce e piano, da "Moon Shaped Pool". Tom Yorke scherza e parla in italiano tra un pezzo e l'altro. La band inglese , grazie anche alla versatilità musicale, coccola prima il pubblico con i pezzi sognanti "Desert Island disk", Ful Stop", "Identikit", per poi sferzarli con le schegge piú groovy "Airbag", "Lucky", "Let it down".



Il lamento di "Exit music" e "Street spirit" sono in scaletta, insieme ai brani più elettronici di "Amnesiac", "Kid A" e i più recenti "In rainbows" e "King of limbs". E non potevano certo mancare nel bis le due canzoni che hanno reso il gruppo celebre alla fine dello scorso secolo: "Paranoid Android e "Karma Pollice".