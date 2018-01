Propaganda, nuova vita per un gioiello dell'elettro-pop tedesco anni 80

26 gennaio 2018 11:02 Propaganda, nuova vita per un gioiello dellʼelettro-pop tedesco anni 80 Esce una nuova edizione rimasterizzata di "A Secret Wish", album di culto del 1985. E la band torna dal vivo per suonarlo per intero

E' stato un album simbolo dell'elettro-pop degli anni 80, con singoli di successo straordinario come "Duel" e "P-Machinery". Adesso "A Secret Wish" dei Propaganda torna a nuova vita con una versione deluxe completamente rimasterizzata, dove i brani remix e quelli originali sono stati rimasterizzati dai nastri originali. La band suonerà il disco per intero a Londra, in due concerti il 23 e 24 marzo.

"A Secret Wish" è un album diventato punto di riferimento a dispetto di un successo solo discreto a livello di vendite al momento dell'uscita, almeno nella Germania Ovest, patria della band. I Propaganda si sono formati nel 1982 a Dusseldorf, da Ralf Dörper insieme al polistrumentista Andres Thein e alla cantante Susanne Freytag. Accanto agli amici DAF di Düsseldorf, Dörper è stato un pioniere della musica elettronica più dura, grazie al suo lavoro come membro dei Die Krupps e anche per il sua personale rielaborazione della colonna sonora di “Eraserhhead” di David Lynch, come solista.

Con il musicista di formazione classica Michael Mertens e la cantante diciottenne Claudia Brücken, la band viene ingaggiata dal nascente leader del marketing discografico Paul Morley della ZTT e si trasferisce nel Regno Unito annunciando il proprio arrivo con l'uscita del primo singolo “Dr Mabuse”, prodotto da Trevorn Horn che, grazie ai suoi sinth e a un video girato da Anton Corbijn, suscitò una piacevole sorpresa nella classifica UK Top 30 hit single. Con Horn impegnato all'epoca con i Frankie Goes To Hollywood, la produzione del disco viene quindi affidata a Stephen Lipson (che insieme a Horn produce in quegli anni il singolone di debutto dei Frankie Goes To Hollywood “Relax", e Pet Shop Boys, Simple Minds e Paul McCartney).



"A Secret Wish" vede una lista di ospiti tanto variegata quanto importante: dal cantante Glenn Gregory, a Stewart Copeland dei The Police, gli ex compagni di band negli Yes, Trevor Horn e Steve Howe, il batterista dei Marillion, Ian Mosley, il programmatore Jonathan Sorrell e l'ex frontman dei Japan, David Sylvian, che a un certo punto era stato considerato un potenziale produttore dell'album.