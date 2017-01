Pino Daniele, Napoli lo ricorda a due anni dalla scomparsa

Tra le iniziative si segnala l'apertura speciale gratuita per tutta la giornata del Museo della Pace MAMT che dedica un piano a Pino Daniele con oggetti personali, video, registrazioni, strumenti. Durante la mattina allo storico bar Gambrinus di Napoli saranno distribuiti gratuitamente alcune centinaia di Pinuccio, il dolce creato lo scorso anno per ricordare l’artista napoletano. Alla sera un gruppo di fan ricorderà l’artista con il pianista Vincenzo Danise all’ingresso del Borgo Marinari, davanti al Castel dell’Ovo. E sono solo alcune delle iniziative che grazie ai social si moltiplicano in queste ore coinvolgendo locali e punti di ritrovo.



Intanto sul suo profilo Instagram arriva la dedica della figlia, Sara, con un post commovente accompagnato da una foto di lei da piccola con il papà: "Hai scritto per me "Sara non piangere", in cui mi dici di guardare il cielo ed inseguire un sogno vero, ma sono due anni ormai che l'unica cosa che cerco guardando il cielo sei tu. A me in realtà sembra un incubo da cui non riesco a risvegliarmi, ancora spero di entrare in casa e sentire la chitarra suonare, oppure aprire la porta e vedere te che sorridendo mi dici che era solo un brutto scherzo. Però sai, penso sia arrivato il momento di spegnere l'immaginazione e realizzare che non torni più. Proverò a cantare assieme agli altri, camminare per il lungomare che tanto adoravi , e vederti in giro per i vicoli. Sarai sempre per noi, l'ultima nota di una canzone che non doveva finire ma suonare in eterno. Ti amo infinitamente".

Ricordo affidato ai social anche per l'ex moglie Fabiola Sciabbarrasi, con una vecchia foto di loro due insieme e il messaggio: "4 Gennaio 2015-4 Gennaio 2017. Ti manderò un bacio con il vento e so che lo sentirai, ti volterai senza vedermi ma io sarò lì (Pablo Neruda). Sei sempre con noi".