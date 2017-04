Pier Cortese diventa Little Pier e fa viaggiare i bambini con la fantasia

Dopo il primo Ep "Little Pier e le storie ritrovate", forte delle emozioni e delle soddisfazioni raccolte, Pier Cortese riprende il suo "alter ego" e pubblica l'album " Lasciateci la fantasia ", un disco pensato per i bambini ma che può fare effetto anche sui genitori. All'album, che sarà presentato a Milano il 20 aprile alla Rizzoli e a Tempo di Libri il 21 e 22, hanno collaborato artisti come Niccolò Fabi, Simone Cristicchi, Gnut e Bianco .

Ad impreziosire il tutto, la storia “Il lupo non esiste”, scritta da Cristina Uggeri e interpretata da Simone Cristicchi. "Lasciateci la fantasia" è un lavoro il cui obiettivo ambizioso è quello di restituire ai piu piccoli la possibilita di fruire di testi e musica di grande valore e dar loro la giusta attenzione attraverso la scelta di temi eticamente importanti, che attivano processi riflessivi e accrescono l'empatia, qualita fondamentale per le relazioni umane e il rispetto dell'altro, sia esso una persona, un animale o l’ambiente.



Il disco viene condiviso anche attraverso un concerto illustrato della durata di 45 minuti. Il concerto e stato pensato come un momento ludico per i bambini che entrano subito in contatto con Pier Cortese, artista capace di condurli per mano in un percorso ricco di emozioni, ritmo e partecipazione. Le canzoni e le storie raccontate diventano subito familiari e prendono vita grazie alle illustrazioni live di Mauro Delli Bovi.



Il tour tocchera scuole, teatri, piazze, festival dedicati all'infanzia e iniziative sociali.

Queste le prime date:

20 aprile – Rizzoli, Galleria Vittorio Emanuele II – Milano – ore 17:30

21 aprile – Tempo di libri (fiera di Rho) sala Gothic - ore 10:30

22 aprile – Tempo di libri (fiera di Rho) sala Optima - ore 16:30

15/05 maggio – Scuola dell'infanzia “Paese delle meraviglie” - Roma

18/05 maggio – Scuola dell'infanzia “Villa Lazzaroni” - Roma