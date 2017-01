Jovanotti, concerto a sorpresa per i bambini dell'ospedale Meyer

E' stato un Natale speciale per i bambini dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Venerdì infatti è arrivato Jovanotti per un concerto a sorpresa. Accompagnato dal chitarrista Riccardo Onori ha fatto la sua comparsa nella ludoteca dove erano riuniti i bimbi, e ha cantato per loro. Stupore, gioia e tanti applausi da parte dei piccoli ricoverati.