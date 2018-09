A 49 anni è sempre bella e in forma. Jennifer Lopez stuzzica i fan su Instagram con un costume molto sexy in cui mostra le curve. Tutto color pesca, come la star tiene a precisare. Ed è subito pioggia di like. JLo sta attraversando un momento d'oro, è finalmente felice dopo tre divorzi. L'amore con l'ex campione di baseball Alex Rodriguez procede infatti a gonfie vele.