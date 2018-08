Sole, amore e... spettacolo. Le vacanze in Costiera Amalfitana di Jennifer Lopez e del suo Alex Rodriguez, star del baseball statunitense non hanno deluso le aspettative... di nessuno. Per i due innamorati cene romantiche, shopping e relax e per i fan uno show a sorpresa in un locale di Capri, dove la cantante si è esibita su un tavolo in “Let’s Get Loud”.