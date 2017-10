Paul Walker, la figlia ottiene un risarcimento dalla Porsche

Paul Walker morì il 30 novembre 2013 mentre era bordo di una Porsche Carrera Gt. La figlia Meadow sarà risarcita dall’azienda produttrice dell’auto in cui l’attore perse la vita. La ragazza aveva intentato una causa sostenendo che il padre fosse morto intrappolato da una cintura di sicurezza difettosa che gli avrebbe impedito di fuggire dalla macchina prima che andasse in fiamme. I dettagli sull'accordo economico tra le parti non sono stati resi noti.