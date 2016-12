Paul Walker, alla figlia un indennizzo di 10 milioni di dollari per la morte del padre

"L'importo del patrimonio di Roger Rodas sarà versato in un fondo a nome di Meadow, copre solo una parte di ciò che il padre avrebbe guadagnato come star del cinema internazionale, se la sua vita non fosse stata tragicamente spezzata", ha dichiarato il legale della giovane erede, commentando la decisione del tribunale. Il giorno dell'incidente, il 30 novembre 2013, Walker, in pausa dal set del settimo capitolo della saga "Fast and Furious", andò insieme all'amico Rodas a un evento di beneficenza a Valencia. L'auto stava viaggiando ad almeno 145 chilometri all'ora quando si schiantò, secondo quanto spiegato dagli investigatori.