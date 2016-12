Ornella Vanoni, è polemica con i gay su Facebook

Ornella Vanoni polemizza su Facebook con gli omosessuali . La cantante, infatti, sul suo profilo social ha criticato il mondo gay con un post che però ha subito scatenato l'ira dei fan. Postando una foto con tre uomini che sfilavano "vestiti da Priscilla " per chiedere le unioni civili , ha scritto: "Conciati così sarà difficile far valere i vostri diritti, già difficili da ottenere". Ma la frase non è piaciuta e sono fioccati commenti di protesta.

"E' da tanto tempo che vi consiglio - si legge - provate a sfilare con giacca e cravatta e fate vedere che siete persone normali, visto che è la normalità che cercate. Quando vi vedo conciati così ritengo che vi auto mortificate e questo mi da un grande dolore. Avrete sicuramente visto tutti quel meraviglioso film 'Pride'. Il piccolo gruppo di gay uomini e donne vanno in soccorso dei minatori. Non erano vestiti da Priscilla! Non era una commedia musicale: hanno dimostrato di essere coraggiosi, generosi, alleati e meravigliosi".

La cantante si è sempre schierata a favore degli omosessuali e dei loro diritti, ma ha deciso anche di criticare apertamente lo stile delle manifestazioni. In realtà in molti l'hanno attaccata ricordandole che l'immagine che ha postato non appartiene alle mobilitazioni che si sono tenute in Italia lo scorso weekend a favore del ddl Cirinnà con un milione di persone con le bandiere arcobaleno che hanno invaso il centro di cento città. Per molti quello della cantante è stato uno "scivolone", anche se non sono mancati messaggi di solidarietà.