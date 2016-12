Unioni civili, Bagnasco: "I credenti hanno diritto di partecipare"

"Vescovi uniti e compatti" - Secondo Bagnasco, "i vescovi sono uniti e compatti nel condividere le difficoltà e le prove della famiglia e nel riaffermarne la bellezza, la centralità e l'unicità". Insinuare contrapposizioni e divisioni significa non amare nè la Chiesa nè la famiglia", ha aggiunto il cardinale.



"Prevalga il diritto dei figli" - Durante il suo intervento di apertura del consiglio episcopale, il presidente della Cei ha definito la famiglia un "patrimonio prezioso", uno "scrigno", la cui "punta di diamante" sono i figli, il cui bene "deve prevalere su ogni altro". L'auspicio di Bagnasco è che "nella coscienza collettiva mai venga meno l'identità propria e unica" dell'istituto famigliare.



"La prole non è un diritto" - I figli, ha proseguito l'arcivescovo di Genova, "non sono mai un diritto, poiché non sono cose da produrre; hanno diritto ad ogni precedenza e rispetto, sicurezza e stabilità". "Hanno bisogno di un microcosmo completo nei suoi elementi essenziali, dove respirare un preciso respiro", ha aggiunto.



"Sentiamo il dovere di rilanciare la voce della famiglia perché sia tutelata, promossa e sostenuta da politiche veramente incisive e consistenti", ha affermato il porporato. E ancora: "Occorre aiutare, come già avviene in altri Paesi, la nascita dei figli che, come ha detto Papa Francesco, non sono un problema di biologia riproduttiva".



"Scongiurare la fine di Schengen" - L'arcivescovo di Genova ha poi parlato dell'emergenza immigrazione e del futuro degli accordi di Schengen. "L'Europa e l'Onu devono farsi carico della responsabilità di individuare e consolidare soluzioni che vadano alla radice di situazioni, che gettano un'ombra pesante sulla stessa civiltà", ha detto Bagnasco. La fine di Schengen "è un pericolo da scongiurare - ha aggiunto - anche attraverso una politica delle migrazioni, che non si limiti a segnalare problemi e pericoli, ma li rilegga alla luce della situazione demografica, economica, culturale e sociale dell'Europa".