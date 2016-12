One Direction: Liam Payne accusato di omofobia, ma lui si difende

Liam Payne degli One Direction travolto da una bufera social per una frase ritenuta omofoba pronunciata durante un concerto. Il cantante però si difende: "Non sono in alcun modo omofobo. E' una cosa ridicola da affermare. - ha scritto su Twitter - Non sono qui per offendere le persone. Alcuni vogliono concentrarsi su un commento buttato lì che riguarda una canzone che adoro". La polemica però non si è placata e Payne è stato costretto a scusarsi.