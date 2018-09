Olivia Newton-John, terza recidiva del tumore: "Vincerò anche questo"

Compirà 70 anni il 26 settembre e non ha nessuna intenzione di arrendersi alla malattia. Olivia Newton-John, per tutti l'indimenticabile Sandy di "Grease", ha infatti recentemente confermato, in un'intervista televisiva, la terza recidiva del tumore, contro il quale sta combattendo dal 1992: "Mio marito è sempre con me, per sostenermi, e credo che lo vincerò. Questo è il mio obiettivo", ha detto.

Sandy e Danny ancora insieme, 40 anni dopo. John Travolta e Olivia Newton-John si sono ritrovati, insiema al resto del cast di "Grease" per una serata di gala a Beverly Hill per celebrale il quarantennale della pellicola cult. Oltre ai due protagonisti c'erano il regista Randal Kleiser, Didi Conn (Frenchy) e Barry Pearl (Doody). Travolta e la Newton-John si sono prestati anche a qualche passo di danza tratto dalle leggendarie coreografie sulle note di "You're The One That I Want" e "Summer Nights".

Parlando alla "Sunday Night" la cantante australiana ha rivelato che il tumore ha colpito la colonna vertebrale, che si sta sottoponendo a radioterapia ma che continua anche a curarsi con medicine "naturali" e con olio di cannabis, che in California, dove vive, è possibile coltivare liberamente per scopi medici: "Sono molto fortunato a vivere in uno stato dove è legale ... il mio sogno è che presto anche in Australia sia disponibile per tutti i malati di cancro o qualsiasi tipo di malattia che causa dolore".



Nel 1992 la prima diagnosi: cancro al seno. Olivia Newton John era però riuscita a sconfiggere la malattia diventando una sostenitrice dello screening per la diagnosi precoce e aprendo anche un centro a Melbourne, in Australia, che porta il suo nome e che ci occupa della ricerca. Poi nel 2013 la recidiva con un tumore che si era diffuso anche alla spalla. Nel 2017 l’attrice e cantante aveva già spiegato che il cancro era avanzato e aveva colpito anche la colonna vertebrale. Adesso la conferma che la battaglia è ancora in corso.