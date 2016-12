Oblivion, "The Human Jukebox" lancia la sfida al pubblico: "Lo spettacolo lo decidete voi"

Cinque contro tutti, dando fondo al proprio repertorio e provando ad ampliarlo sul momento, passando dai Ricchi e Poveri ai Rapper, da Ligabue ai Cori Gospel, da Morandi ai Queen, tutte le canzoni senza farne nessuna. Un omaggio a Povia e uno ai big italiani degli anni 80 che oggi "svernano" in Russia. Non manca nulla in questo spettacolo che segna un punto di arrivo nel percorso del gruppo, partito dal web con le parodie in musica in stile Quartetto Cetra (i famosi "Promessi Sposi in 10 minuti") per arrivare a mettersi alla prova in uno spettacolo come "The Human Jukebox" in un crescendo tangibile di stagione in stagione. E confermato dal fatto che dopo Milano la tournée approderà per 15 giorni al Sistina di Roma. Nelle date milanesi ci sarà un cambio nella formazione, dal momento che Francesca Folloni, in procinto di diventare mamma, sarà sostituita da Clara Maselli. Un innesto per nulla traumatico. "Lei ha in comune con noi la stessa formazione alla Bandstand School di Bologna -spiega Lorenzo Scuda -. e un curriculum di tutto rispetto, da 'Sister Act' a 'La famiglia Addams' a 'Evita'. Per un'ora e mezzo di spettacolo ci sono almeno tre ore di spettacolo che comunque ha dovuto imparare in tempi brevissimi". "E poi è stata campionessa di lambada a Imperia nel 1994. E' stato questo a farci decidere di prendere lei" aggiunge Fabio Vagnarelli.