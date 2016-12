Nicole Scherzinger, curve da far sbandare

13:39 - Nicole Scherzinger, cantante delle Pussycat Dolls ed ex fidanzata del campione di Formula Uno Lewis Hamilton, si mette in gioco davanti all'obiettivo per un servizio fotografico super sexy. In shorts sfrangiati mostra le curve del suo lato B mentre, appoggiata al davanzale scruta l'orizzonte, e con un top trasparente lascia che siano le forme del seno, prosperoso e tonico, a parlare.

Tra alti e bassi, la storia d'amore con il pilota di Formula Uno è durata sette anni, poi a inizio febbraio la coppia è scoppiata definitivamente. Pare che sia stata proprio la cantante a lasciare Lewis perché lui non voleva sposarla e poi la lontananza ha giocato il suo ruolo, ma questa storia ormai è acqua passata.



Adesso a scendere in pista è proprio Nicole con le sue curve pericolose, tutte da scoprire. Iniziamo con quelle del derrière, ben scolpito, che sfoggia sotto dei micro shorts vicino alla finestra o inginocchiata sul letto. Un piccolo passaggio sul ventre ultra piatto per arrivare ad un seno esplosivo messo a nudo da una canottiera trasparente. Lei ammicca maliziosa e si tocca i lunghi capelli castani rendendo gli scatti ancora più piccanti.