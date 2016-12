Nicki Minaj si spoglia e confessa: "Voglio diventare mamma"

Nicki Minaj reduce dalla conduzione degli ultimi MTV Europe Music Awards e in promozione per il nuovo album " The Pinkprint ", si è spogliata per il magazine Complex mettendosi a nudo, non solo fisicamente. La rapper ha inaspettatamente rivelato la sua grande voglia di maternità e anche il desiderio di sposarsi. Quello sarà il momento in cui Nicki si prenderà una lunga pausa dal mondo dello spettacolo.

Qual è la paura più grande per la rapper? "Consumarmi totalmente per il mio lavoro dimenticando così la mia vita personale. Nel momento in cui inciderò il mio quinto album se non avrò ancora avuto un bambino non importa quanto soldi avrò accumulato nella mia carriera ma sarò delusa come donna perché sento che la mia missione è diventare madre. Quando accadrà di certo sarò una mamma presente non voglio che mio figlio abbia la sensazione che non gli dedichi tutto il mio tempo. Sicuramente mi prenderò una piccola pausa dal mio lavoro".



Prima ancora della maternità però nei progetti di Nicki c'è il matrimonio: "Di certo prima di avere il bambino mi sposerò, mia madre mi ha sempre detto di sposarmi prima sin da quando ero piccola".