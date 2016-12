Nicki Minaj e Beyoncé femministe sexy

10:54 - "Femminista è una persona che crede nell'uguaglianza sociale, politica ed economica tra i sessi". Ecco come Beyoncé ha introdotto la sua performance di "Flawless (Remix)" con Nicki Minaj durante la tappa a Parigi di "Beyoncé and Jay Z On the Run". Un duetto esplosivo tra due regine del pop.

In un'intervista subito dopo lo spettacolo, Nicki Minaj ha detto che è stata una serata molto emozionante: "Che onore far parte di quello show - ha detto alla radio SkyRock FM - Per me lei e Jay Z rappresentano l'unità e la passione e tutto ciò che vorrei essere, sia come artista e donna d'affari allo stesso tempo".