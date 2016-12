Beyoncé, giallo sulla gravidanza

10:39 - Una nuova trovata pubblicitaria dopo le voci di una presunta crisi circolate nelle scorse settimane? Quel che è certo è che Beyoncé e Jay Z sono ancora una volta al centro del gossip. Durante la tappa a Parigi del On the Run Tour, il 12 settembre, Jay Z ha cambiato un verso del suo brano "Beach Is Better" con "cause she is pregnant with another one" ("perchè lei è incinta di un altro"). E' scoppiato il giallo: Beyoncé è incinta di nuovo?

Questa non è la prima volta che la coppia fa un annuncio così importante. Proprio dopo la sua performance ai Video Music Awards del 2011, Beyoncé aveva annunciato a tutti di essere incinta. I due artisti si sono sposati nel 2008 e sono genitori della piccola Blue Ivy che sarebbe dunque in attesa di un fratellino o di una sorellina.