Negrita, che disavventura: Pau cade dal palco durante il concerto a Roma

I Negrita, che hanno pensato di interrompere il loro sodalizio e sciogliersi ("Eravamo in crisi personale, non artistica", avevano detto), hanno pubblicato lo scorso 9 marzo “Desert Yacht Club”, ultimo album di inediti della loro carriera. Superata la burrasca, il gruppo è tornato a suonare in due date live e proprio in quella nella Capitale Pau ha rischiato grosso, come testimonia il video che la band ha postato sul proprio profilo Instagram. "I Negrita l’avevano previsto! "Che se cado una volta... Una volta cadrò..." hanno scritto a corredo del video, citando le parole del loro successo "Ho imparato a sognare".



A Milano, dopo il fattaccio, Pau non si è risparmiato, facendo ballare il Forum come se nulla fosse successo. Con lui anche Cesare "Mac" Petricich e Enrico "Drigo" Salvi che hanno ripercorso i successi del passato ("Magnolia", "Rotolando verso sud", "Che rumore fa la felicità", "Radio Conga") e quelli dell’ultimo disco, tra cui il singolo che lo ha anticipato, "Adios Paranoia".