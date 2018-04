Gianna Nannini, dopo la paura della caduta torna sul palco seduta su un trono

"The show must go on". Gianna Nannini l'ha scritto a corredo di un video postato sui social, direttamente dal palco del concerto di Montichiari, su cui è tornata a poche ore dalla brutta caduta durante il live di Genova. La cantante aveva promesso che il tour non si sarebbe fermato e così è stato. Aiutata da una stampella e seduta su un trono utilizzato per l'occasione, la Nannini si è esibita sulle note dei suoi successi nel "Fenomenale Tour".