Natalie Portman col pancione nudo in un video musicale di James Blake

Natalie Portman a pochi giorni dal parto, mentre nuota in piscina, accarezza il pancione nudo e il bebè dà scosse e calcioni. E' la splendida attrice di "Jackie" la star di un affascinante video artistico in bianco e nero uscito in questi giorni per il lancio dell'ultimato singolo del cantante inglese James Blake “My Willing Heart”, estratto dal suo disco del 2016 "The Colour in Anything". Il video è diretto dalla regista Anna Rose Holmer ed è stato girato a Los Angeles.