Mtv Video Music Awards, è sfida tra Beyoncé e Adele

"Hello" è il superfavorito si candida a stravincere nella categoria Miglior video pop (è dato a 1,50 dai sondaggi di Agipronews, proprio davanti a Beyoncé con "Formation" a 2,50). Sempre Adele è in pole position nella categoria Miglior video femminile (a 1,20), dove la rivale da battere è invece Rihanna con "Work" (a 4,00).

Per il video dell'anno, invece, Beyoncé si prende la rivincita in lavagna: "Formation" è avanti a 1,50 ed "Hello" insegue a 2,50. Poche le chance per gli uomini in nomination, con Drake ("Hotline Bling" a 5,00), Justin Bieber ("Sorry" a 9,00) e Kanye West che in passato ha sempre polemizzato ("Famous" a 14,00).