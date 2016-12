13 aprile 2015 Mtv Movie Awards, "Colpa delle stelle" premiato come film dell'anno Serata di premi per le stelle del cinema a Los Angeles. Il film di Josh Boon ha portato a casa anche la statuetta per la miglior attrice, Shailene Woodley. A Robert Downey Jr. il "Generation Award" Tweet google 0 Invia ad un amico

09:49 - Grande show al Nokia Theatre di Los Angeles dove sono stati assegnati gli "Mtv Movie Awards". Come miglior film dell'anno è stato premiato "Tutta colpa delle stelle", di Josh Boon, che ha portato a casa anche la statuetta per la migliore attrice, Shailene Woodley. A Robert Downey Jr. il premio "generazione" e a Zac Efron quello per la miglior perfermance a torso nudo, in "Cattivi vicini".

Quello che esce dagli Mtv Movie Awards, come sempre, è un panorama ben diverso da quello fotografato dagli Oscar. Più particolari e scanzonati i premi (dal premio per la miglior performance a petto nudo a quella "spaventata a morte"), ma diversa anche la generazione a cui si rivolgono. Uno spettacolo per la Mtv generation, categoria sempre più sfumata nei contorni ma sempre dall'età decisamente bassa.



"Colpa delle stelle" è la storia di una ragazzina di 16 anni malata di cancro e della sua amicizia con un'ex giocatore di basket con una gamba amputata. Tratto da un romanzo di Josh Green, è anche impreziosito da una colonna sonora strepitosa, infarcita di canzoni del nuovo cantautorato anglosassone, da Ed Sheeran a Tom Odell, da Charli Xcx (che si è esibita durante la serata) ai Kodaline.



Premio speciale per Robert Downey Jr. insignito dal gruppo al completo degli Avengers, Scarlett Johansson in testa. Invece Zac Efron è stato protagonista di uno dei momenti più divertenti della serata, impegnato in un duetto con Dave Franco, con tanto di cresta alla Robert De Niro in "Taxi Driver".



TUTTI I PREMI DI QUESTA EDIZIONE:



Film dell'anno: "Colpa delle stelle"

Miglior performance femminile: Shailene Woodley, "Colpa delle stelle"

Miglior performance "terrorizzata": Jennifer Lopez, "The Boy Next Door"

Miglior performance divertente: Channing Tatum, "22 Jump Street"

Miglior duo: Zac Efron & Dave Franco, "Cattivi vicini"

Miglior bacio: Ansel Elgort & Shailene Woodley, "Colpa delle stelle"

Miglior performance maschile: Bradley Cooper, "American Sniper"

Performance rivelazione: Dylan O’Brien, "The Maze Runner - Il labirinto"

Miglior performance a torso nudo: Zac Efron, "Cattivi vicini"

Miglior combattimento: Dylan O’Brien vs. Will Poulter, "The Maze Runner - Il labirinto"

Miglior momento "che caz...": Seth Rogen & Rose Byrne, "Cattivi vicini" Miglior cattivo: Meryl Streep, "Into the Woods"

Miglior momento musicale: "Jennifer Lawrence, "The Hunger Games: Il canto della rivolta – Part 1"

Miglior trasformazione sullo schermo: Elizabeth Banks, "The Hunger Games: Il canto della rivolta – Part 1"

Premio apripista: Shailene Woodley

Premio generazionale: Robert Downey Jr.

Genio della commedia: Kevin Hart