Morto Keith Emerson: il tastierista si è tolto la vita con un colpo alla testa

La conferma arriva dalla polizia, secondo la quale il 71enne si sarebbe sparato un colpo di pistola alla testa. Emerson è stato trovato morto dalla compagna Mari Kawaguchi. Pare soffrisse di una malattia alle mani che ormai gli impediva di suonare.



Nato a Tomorden, nello Yorkshire nel 1944, si era formato ascoltando i grandi pianisti di jazz e studiando musica classica. Alla grande notorietà è arrivato sul finire degli anni '60 con i "Nice", un trio con cui ha messo a punto la formula che gli ha dato il successo mondiale: basso, batteria e tastiere, sul piano strumentale, fusione di repertorio classico, rock su quello musicale.



Gli album "Ars Longa Vita Brevis" ed "Elegy" e una versione di "America" da "West Side Story" di Leonard Bernstein sono le pagine più note di questa band che rimane nei libri per aver posto le basi del Progressive.



Gli anni del trionfo coincidono con la formazione di un trio all star insieme a Greg Lake, bassista e cantante proveniente dai King Crimson e Carl Palmer, batterista super virtuoso che invece suonava negli Atomic Rooster. Gli Emerson, Lake & Palmer (El&P) negli anni '70 fecero furore fin dal primo album, che conteneva "Lucky Man", ricordato per un torrenziale assolo di Moog, uno dei più popolari e diffusi sintetizzatori della storia.



"Tarkus", "Pictures at an Exibition", versione rock dell'opera di Mussorsgky, "Trilogy", "Brain Salad Surgery" sono i titoli più importanti di questo super trio ancora amatissimo.



Le sonorità magniloquenti degli album trovavano dal vivo una rappresentazione spettacolare: mentre Carl Palmer suonava dietro una batteria grande come un mini appartamento (come usava all'epoca), Emerson, con i suoi giubbotti dei pelle e i lunghi capelli biondi, maltrattava un muro di tastiere: in questo solo Rick Wakeman riusciva a rivaleggiare con lui.



Ma Emerson faceva di più: oltre a prodursi in vertiginosi virtuosismi, sbatacchiava il suo organo Hammond, aggredendolo con coltelli, magari mentre un gigantesco mostro raffigurante Tarcus arrivava sul palco (quando suonarono alla stadio Flaminio di Roma il mostro non arrivò in scena perché avrebbe fatto sprofondare il palco).



Furono proprio questi eccessi musicali che, a lungo andare, generarono la furia rigeneratrice del Punk. Una volta finita l'esperienza con gli EL&P, la sua carriera non ha mai più conosciuto la stessa popolarità, anche se Emerson ha conosciuto un successo clamoroso con una versione di "Honky Tonk Train Blues" di Mead Lux Lewis che in Italia è stato usato come sigla di un programma tv.



Tra la reunion nel 1992 con i suoi vecchi amici Lake e Palmer, tentativi di riprodurre con altri musicisti la formula del super trio, a parte la colonna sonora di "Inferno" di Dario Argento e quella per "Gozilla" la sua carriera, anche a causa di problemi ai tendini, la sua carriera non è mai tornata ai livelli degli anni '70.



Keith Emerson resta comunque un personaggio che ha contribuito in modo determinante a rendere popolari le tastiere: non è un caso che sia entrato nella Hall of Fame dell'organo Hammond. Certamente il suo contributo è legato a un periodo preciso e a un modo di suonare e concepire la musica oggi datato ma che continua ad avere fan devoti in tutto il mondo che considerano gli album degli EL&P alla stregua dei capitoli di un libro sacro.