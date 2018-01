Morgan contro Ermal Meta, litigio social

L'ex Bluvertigo è stato ospite del "Barone Rosso", format condotto da Red Ronnie sulla sua Roxy Bar TV e non ha lesinato critiche sulle scelte fatte da Baglioni per quanto riguarda i big in gara al Festival di Sanremo 2018. Parlando del duo Fabrizio Moro-Ermal Meta ha detto: "Fabrizio Moro! Cioè il Sanremo di Baglioni lo vince Fabrizio Moro, che poi sta con Ermal Merdal. Cioè Meta, come Metadone".



Così Meta ha deciso di replicare via Twitter: "Caro @InArteMorgan anni fa in un'intervista dicesti 'se non amo l'uomo, non amo l'artista'. Spero che tu sia orgoglioso dell'uomo che sei. Io di me lo sono anche se tu mi definisci Merdal o Metadone. Io però non capisco perché non sono esperto in nessuna delle due cose".



Marco Castoldi ha a sua volta risposto cinguettando all'attacco: "Brillante replica quella di @MetaErmal devo dire. Non capisco come faccia però a non intendersi di merda visto che è un essere umano e in quanto tale la gestisce quotidianamente. Inoltre andrà a #Sanremo con @FabrizioMoroOff". Per il momento la chiusura è affidata ancora all'ex frontman de La Fame di Camilla che l'ha buttata sul campo artistico, confessandosi come fan dell'"avversario": "Che triste Marco. Il primo viaggio che ho fatto appena ho preso la patente era per venire ad un tuo concerto. Che amarezza. Basta con queste cazzate, non sperperare il tuo immenso patrimonio musicale. Pubblica un disco e lasciaci tutti senza parole. Io almeno ti aspetto ancora".