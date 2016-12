Morandi fa la spesa di domenica, i social insorgono: "Va contro i diritti dei lavoratori"

Doveva essere una tranquilla domenica in famiglia con giro al supermercato per accompagnare la moglie Anna a fare la spesa. Ma non è stato così. Gianni Morandi posta su Facebook uno scatto in cui esce dal supermercato con la busta della spesa:"Buona domenica! Ho accompagnato Anna al supermercato" e sui social gli utenti insorgono infuriati a suon di accuse sindacaliste: "Non si fa la spesa di domenica!"...

La foto ha scatenato una vera e propria polemica social sui diritti dei lavoratori. "Gianni mi dispiace vedere questa foto. Voi personaggi famosi, proprio per la vostra visibilità, avete anche un ruolo educativo verso le persone. Potete mandare dei messaggi importanti. La domenica i negozi devono stare chiusi, non si tratta di un servizio di prima necessità come ospedali, case di cura o forze dell'ordine. La spesa la possiamo fare negli altri sei giorni della settimana", scrive una utente a cui fanno eco in molti altri: "Andare a fare la spesa la domenica è una cosa vergognosa!..." e ancora: "Ciao Gianni,per la prima volta non sono d'accordo con te, mi fa molta tristezza quando vedo persone che aspettano la domenica per fare la spesa...".



Morandi risponde a tutti in maniera gentile, si scusa: "Non pensavo fosse così grave e non pensavo di mandare un messaggio così negativo. Sono quasi tentato di cancellare questa foto e questo post", cerca di giustificarsi e promette che non succederà mai più: "Da oggi in poi farò la spesa solo nei giorni feriali". Facile fare i sindacalisti sui social!