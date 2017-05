Monica Bellucci sexy a 52 anni: "L'età non è più un ostacolo"

Non si ferma mai Monica Bellucci . E' madrina del 70esimo Festival di Cannes , la vedremo presto in Twin Peaks , nelle sale con il 60esimo film e in libreria con un libro. A 52 anni l'attrice mostra tutta la sua carica sexy su Vanity Fair che le dedica la copertina. La storia con Vincent Cassel è archiviata, fa intendere di essere di nuovo felice e sul tempo che passa confessa: "L' età ormai non è un ostacolo : ci vediamo belle anche a 40, 50, 60 e 70 anni".

"Sono protagonista dell’inizio di una vita nuova - spiega - 'Sono la ragazza che sono stata e che non sono più'. Vado incontro al tempo che passa, non mi ci scontro. A vent'anni, se mi immaginavo nel futuro, pensavo già alla morte. Oggi, sento che ogni età è semplicemente un altro modo di continuare a vivere con me stessa. Credo che non sia una sensazione solo mia, ma una conquista delle donne della mia generazione. Abbiamo molto più rispetto di noi stesse, ci vediamo belle e realizzate anche a 40, 50, 60 e 70 anni".

Sulla nuova storia d'amore non vuole pronunciarsi: "Non ne parlo e non credo che lo dirò in futuro. Oggi più che mai, con due figlie che crescono, sento il bisogno di proteggerle". E su Vincent e la presunta storia parallela con una 19enne durante il loro matrimonio è categorica: "Il passato è passato. Per me è una vicenda chiusa, voglio vivere il presente ed essere felice".