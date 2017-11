Molestie, salta fuori un caso Meryl Streep-Dustin Hoffman ma lei smentisce

Le molestie e i ricatti sessuali non sono certo una novità degli ultimi anni ad Hollywood. Quasi quarant'anni fa, in una intervista rilasciata al "Time" nel 1979, Meryl Streep raccontò infatti di essere stata molestata sessualmente da Dustin Hoffman. Immediata la replica dell'attrice che, attraverso un suo rappresentante, ha spiegato che la conversazione fu riportata in maniera non fedele: "Ci fu un'offesa, è vero, ma è un qualcosa per cui Dustin ha chiesto scusa".