Mitch, Stanco e Bussoletti: "Estate precaria", ecco il tormentone sociale

13:05 - Anche un tormentone estivo può essere impegnato. Chiedere a Mitch, Stanco e Bussoletti, che hanno lanciato il loro brano "Estate precaria", un mash-up ritmato dove convivono rap, pop e cantautorato impegnato. La canzone è nella top50 dei brani italiani più trasmessi e nella top 20 di iTunes. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.

Tormentone sociale e video... virale. I tre artisti, infatti, se la vedono ironicamente con Spider-Man, Capitan America ed Iron-Man in un testa a testa fumettoso in stile Aqua. "Quando è uscito l'album di Bussoletti, 'Pop Therapy', ho avuto un vero colpo di fulmine per questa canzone - spiega Mitch -, e ho sentito l'istinto di farne una versione nuova".



Beppe Stanco sottolinea invece l'importanza della loro collaborazione. "Credo molto nella collaborazione tra colleghi - dice -. Le gare portano a poco, i confronti invece fanno crescere. Quando mi si è proposta l'opportunità, l'ho colta subito al volo". In quanto a Bussoletti, lui sottolinea lew diverse influenze presenti nel brano. "Rap, pop e cantautorato. Misto fritto? - si chiede - Non male per una canzone che parla a una generazione che ha ormai bisogno di sdrammatizzare una crisi che dura da troppo tempo".

