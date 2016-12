Milla Jovovich invita a pregare per la controfigura in coma

La sua controfigura è in coma e Milla Jovovich è disperata. Dopo l'incidente sul set di "Resident Evil - Final Chpter" in cui Olivia Jackson è rimasta gravemente ferita, l'attrice chiede di pregare su Facebook. "Non la conosco bene perché avevamo iniziato da poco a girare il film, ma sono rimasta colpita dalla grazia con la quale si muoveva", scrive sui social.