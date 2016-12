Miley Cyrus, nudo con maialina per la copertina del mensile "Paper"

Miley Cyrus non finisce di stupire. Questa volta si è messa a nudo per il servizio di copertina del mensile americano "Paper". Un nudo particolare in quanto Miley è sporca di fango e abbraccia... la sua maialina Bubba Sue. E a dispetto dei doppi sensi che ne possono nascere, la Cyrus, che ha già dimostrato di essere anche molto autoironica, rincara la dose con una foto su Instagram dove indossa una maschera da maiale.