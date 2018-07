Miley Cyrus e Liam Hemsworth, nuovo addio: annullate le nozze

Secondo quanto riportato dal DailyMail, i due avrebbero fatto sapere di aver annullato le nozze, a causa di visioni differenti sul futuro. Una fonte avrebbe rilvelato al magazine, Liam desidera diventare padre ma la sua fidanzata non vuole ancora saperne di figli: "Lui vuole dei bambini e non vuole continuare a rimandare, ma Miley non ci pensa ancora. Lui ha il cuore spezzato. Miley rimandava i piani per il matrimonio e Liam si stava stancando". Insomma Miley non ha mai avuto intenzione di sposarsi e per questo i preparativi per il matrimonio si sono così a lungo protratti: "I due non sono andati d’accordo negli ultimi mesi: lei non voleva sposarsi. È qualcosa che vedevano tutti tranne Liam. La sua famiglia lo ha implorato di vedere le cose in modo lucido per molto tempo, ma lui si fidava di Miley. Ora si sente un idiota".



Per il momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito. Secondo il tabloid britannico, la coppia si sarebbe rifugiata a casa delle rispettive famiglie, lei a Malibu e lui in Australia.



FOTO CANCELLATE - A inizio settimana dal profilo Instagram della Curys sono scomparse tutte le foto (oltre duemila) che aveva condiviso con i suoi fan. Un semplice scherzo? L'opera di una hacker? Qualcuno aveva pensato a una strategia di marketing, simile a quella messa in atto da Taylor Swift per il lancio del nuovo album. Ma la maggior parte dei fan era pronto a giurare che fosse in arrivo un annuncio esplosivo sulla vita sentimentale della popstar.



IL TIRA E MOLLA - La coppia si era conosciuta sul set di "The Last Song nel 2009. Ufficialmente si erano fidanzati nel 2012 per poi lasciarsi l'anno successivo. Nel 2016 era arrivato il ritorno di fiamma con l'annuncio delle nozze per il 2017. La stessa Cyrus aveva ammesso che non era stato semplice ricucire il rapporto con Liam dopo la prima rottura.