Miley Cyrus confessa la sua gelosia: fa spiare Liam Hemsworth

La gelosia non fa distinzioni e anche Miley Cyrus ha confessato candidamente di soffrirne. Ospite all’"Howard Stern Show" per presentare il suo nuovo album "Younger Now", la popstar ha parlato dei suoi problemi quando il fidanzato Liam Hemsworth è impegnato su qualche set per lavoro: "Ho sempre le farfalle nello stomaco quando recita con qualche bella attrice. Per questo ho le mie piccole spie che gli girano intorno anche se io non ci sono".