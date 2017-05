Miley Cyrus, bad-girl pentita: "Per tutti sarò sempre la ragazza nuda sulla palla"

Il video di "Wrecking Ball", in cui dondola senza veli su una palla demolitrice, la fece esplodere tre anni fa ma adesso Miley Cyrus è pentita di quella immagine troppo hot. Ospite del programma radiofonico Zach Sang, per promuovere il nuovo singolo "Malibù", ha infatti confessato: "Una volta che l'hai fatto è per sempre, mi seguirà per tutta la vita. Resterò sempre la ragazza nuda sulla palla demolitrice, quella che lecca il martello".