Miley Cyrus, addio vita spericolata: torna con un nuovo singolo dedicato al fidanzato

Miley Cyrus ha svelato a Billboard il titolo della canzone, che uscirà giovedì 11 maggio. Si chiama "Malibu" , come la spiaggia californiana dove abita. Anche se per alcuni fonti sarebbe dedicato allo storico fidanzato Liam Hemsworth . Il brano anticipa il suo sesto album in studio atteso entro l'anno. La cantante ha rivelato al magazine di aver abbandonato uno stile di vita esagerato: "Voglio essere super pulita e sveglia, perché so esattamente dove voglio essere".

Liam Hemsworth e Miley Cyrus si sono conosciuti nel 2009 sul set di "The Last Song" e hanno fatto coppia per quattro anni. Dopo una prima separazione sono tornati insieme nel 2016.



L’ex stellina Disney dà conferma a Billboard Magazine che qualcosa in lei è cambiato: "Mi piace circondarmi di persone che mi facciano venire voglia di essere migliore. E ho notato che non sono loro quelli stonati". La star ha anche rivelato di aver detto stop all’alcool: "Non bevo più, sono completamente pulita", aggiungendo a proposito della musica: "Questo disco riflette il fatto che sì, non mi importa di niente. Ma non è questo il momento giusto di fregarsene della gente. Sto dando al mondo un abbraccio e dico 'Guarda stiamo bene, ti amo' e spero che voi mi vogliate bene a vostra volta". Anche il padre Billy Ray Cyrus aveva dichiarato: "Miley torna alle sue radici più di quanto abbia mai sentito".